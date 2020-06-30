Идущая своим путем в борьбе с COVID-19 Беларусь продолжает получать гуманитарную помощь
Очередная партия гуманитарной помощи для борьбы с пандемией поступила в Беларусь.
На этот раз помощь стране, которая, по словам Александра Лукашенко, идет своим путем в борьбе с пандемией коронавируса, оказало Министерство обороны Китая.
В военном ведомстве нашей страны
В военные организации здравоохранения будут переданы инфракрасные термометры, респираторы, медицинские очки, одноразовые защитные костюмы, медицинские перчатки, бахилы и другие средства защиты.
Организация доставки гуманитарного груза прошла при непосредственном участии посольства КНР в Беларуси.