Идущая своим путем в борьбе с COVID-19 Беларусь продолжает получать гуманитарную помощь

/ Общество
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Очередная партия гуманитарной помощи для борьбы с пандемией поступила в Беларусь.

На этот раз помощь стране, которая, по словам Александра Лукашенко, идет своим путем в борьбе с пандемией коронавируса, оказало Министерство обороны Китая.

В военном ведомстве нашей страны отметили, что помощь «является адресной» и направлена для нужд Вооруженных сил Республики Беларусь с целью профилактики и лечения инфекции, вызванной вирусом СOVID-19».

В военные организации здравоохранения будут переданы инфракрасные термометры, респираторы, медицинские очки, одноразовые защитные костюмы, медицинские перчатки, бахилы и другие средства защиты.

Организация доставки гуманитарного груза прошла при непосредственном участии посольства КНР в Беларуси.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-Китай

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