Последний июньский день отсалютует ливнями и грозами

/ Общество
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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди (вероятны грозы, ливни).

Ветер при грозах порывистый, местами шквалистый.

  • Брест +23..+25°C (без существенных осадков);
  • Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);
  • Гомель +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами ливни и шквалистое усиление ветра);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
  • Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами ливни и шквалистое усиление ветра);
  • Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

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Тэги: погода ливни грозы

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