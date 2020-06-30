Последний июньский день отсалютует ливнями и грозами

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди (вероятны грозы, ливни).

Ветер при грозах порывистый, местами шквалистый.

Брест +23..+25°C (без существенных осадков);

Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);

Гомель +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами ливни и шквалистое усиление ветра);

Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);

Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами ливни и шквалистое усиление ветра);

Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.