Последний июньский день отсалютует ливнями и грозами
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди (вероятны грозы, ливни).
Ветер при грозах порывистый, местами шквалистый.
- Брест +23..+25°C (без существенных осадков);
- Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза);
- Гомель +25..+27°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами ливни и шквалистое усиление ветра);
- Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 30-40%, гроза);
- Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, при грозе местами ливни и шквалистое усиление ветра);
- Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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