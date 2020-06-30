Лукашенко в преддверии беседы с Путиным заявил о желании встретиться с президентом Латвии

Александр Лукашенко поздравил президента Латвии Эгилса Левитса с 65-летием, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко отметил, что Левитс отмечает этот юбилей «на ответственном политическом посту руководителя латвийского государства».

«Это показатель высокого доверия соотечественников, жизненной зрелости и исключительного профессионального опыта, которые помогут преодолеть все сложности сегодняшнего времени», — говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений с Латвией. «Этому будут способствовать запланированные контакты на высшем уровне. Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии», — подчеркнул Лукашенко.

Официальный визит Лукашенко в Латвию планировался на начало апреля, однако был отложен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и закрытия латвийской границы.

Лукашенко 26 июня сообщил, что планирует побывать 30 июня в России.

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