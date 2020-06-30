ЦИК уже аккредитовал более 22 тысяч национальных наблюдателей — почти все из провластных организаций

На президентских выборах аккредитованы 22.393 национальных наблюдателя. Соответствующая информация по состоянию на 29 июня размещена на сайте Центризбиркома.

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От граждан, которые подавали заявления для аккредитации в качестве наблюдателей, зарегистрировано 2.814 человек, от трудовых коллективов — 1.312, политических партий — 612.

Наибольшее количество наблюдателей выдвинули общественные объединения — 17.655. Здесь по числу аккредитованных наблюдателей лидирует Федерация профсоюзов Беларуси — 5.434.

От Белорусского республиканского союза молодежи аккредитовано 3.297 наблюдателей, от общественного объединения «Белая Русь» — 2.753, Белорусского союза женщин — 2.067, Белорусского общественного объединения ветеранов — 2.026, от Белорусского фонда мира — 985, Белорусского Хельсинкского комитета — 44, от БНФ «Адраджэнне» — один наблюдатель. Еще 1.048 человек зарегистрировано от «иных общественных объединений».

Из политических партий наибольшее количество наблюдателей (478) зарегистрировано от Коммунистической партии Беларуси. От Республиканской партии труда и справедливости аккредитовано 103 наблюдателя, от Социал-демократической партии народного согласия — 21, от Белорусской аграрной партии — 1, от Белорусской социально-спортивной партии — 6, от Либерально-демократической партии — 2 человека и один наблюдатель от Партии БНФ.

Власти Беларуси также планируют пригласить на выборы международных наблюдателей. Выборы назначены на 9 августа.