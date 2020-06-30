Доллар уверенно идет вверх
Последние в июне торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской валюты.
Так, доллар добавляет еще 0,0098 пункта и торгуется по данным на 10:20 на отметке 2,4106 белорусского рубля.
Две остальные основные иностранные валюты пока падают:
- российский рубль на 0,0024 пункта — 3,4282 белорусского рубля за 100 российских;
- евро на 0,0006 — 2,7029 белорусского рубля.
Напомним, утром цены на нефть, от которых косвенно зависит и курс белорусского рубля, падают.
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