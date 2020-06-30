«Если бы не Сталин!» Лукашенко провел очередной урок истории

/ Политика
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Александр Лукашенко считает, что бывший советский руководитель Иосиф Сталин облагодетельствовал Беларусь.

На встрече с активом Минской области он заявил, что по Рижскому договору от 1921 года у Беларуси почти не осталось территорий. «Видите, вот эта розовая полосочка, — обратил он внимание на слайд, — это наши нацмены с 1921-го года воевали за незалежную Беларусь… Все остальное разменяли и отдали Западу, Польше, что-то там на Востоке было у России. В 1939 году под Минском шла граница».

Лукашенко считает, что «если бы Сталин в 1939 году» (присоединение Западной Беларуси к БССР), «мы бы с вами жили вот здесь… Вот я и не хочу, чтобы было это сейчас».

Ранее Лукашенко заявлял, что «Сталину надо поставить памятник в Беларуси — я как историк говорю — за пакт Молотова — Риббентропа. Потому что мы воссозданы были в реальных нынешних границах — наша Беларусь».

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Тэги: Западная Беларусь Персона: Александр Лукашенко Иосиф Сталин

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