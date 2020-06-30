Назначен новый региональный директор Всемирного банка по Беларуси

Новым региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине назначен Аруп Банерджи, сообщается в пресс-релизе банка.

На этой должности Банерджи с 1 июля будет руководить взаимодействием банка с правительствами, заинтересованными сторонами и партнерами во всех трех странах. Он будет руководить обеспечением и реализацией инвестиционной, кредитной и аналитической деятельности банка, а также координировать будущие направления программ.

Аруп Банерджи будет работать совместно с IFC и MIGA с целью расширения работы Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

До своего нынешнего назначения Банерджи, гражданин Индии, занимал должность регионального директора Всемирного банка по ЕС и руководил оперативной, стратегической, аналитической и информационной работой банка в странах ЕС.

Банерджи является автором книг и статей по вопросам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институтов, занятости, сокращения бедности и неравенства.

Ранее должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине с июля 2016 года занимала Сату Кахконен. В феврале 2020 года Кахконен была назначена на должность главы представительства Всемирного банка в Индонезии и Тимор-Лешти.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы на 1,9 млрд долларов. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на 942,71 млн долларов.