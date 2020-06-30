Введенные из-за COVID-19 ограничения для дальнобойщиков сняты

В Беларуси сняты введенные в конце марта из-за коронавируса ограничения для международных транзитных перевозчиков.

Это предусмотрено постановлением правительства № 372 от 26 июня, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций. Данным документом из постановления Совмина от 25 марта № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» исключаются требования, касающиеся водителей, следующих транзитом через Беларусь на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок.

В соответствии с этим постановлением водители, осуществляющие транзитные перевозки, должны были выполнять требования по срокам выезда грузовиков за пределы республики, перечню дорог, установленных для движения, а также местам остановки для отдыха и заправки транспортных средств.

В отношении правонарушителей применялось взыскание в соответствии со ст. 23.4 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 50 базовых величин или административный арест.