Мацкевич: уход в глухую оборону никогда не приводит к победе, путь к победе — наступление

По мнению философа и методолага Владимира Мацкевича, «уход в глухую оборону никогда не приводит к победе. Путь к победе — наступление», а «бойкот – это наступательная инициатива».

Как заявил он на своей странице в Facebook, «в информационной войне это так же справедливо, как в любой другой». Мацкевич считает, что если только реагировать на действия противника, значит «обрекать себя на поражение и капитуляцию».

«Мы проигрываем потому, что противник наступает, грубо, жестоко, беспринципно. Мы в глухой обороне. Мы возмущаемся, требуем, собираем деньги для помощи пострадавшим. Мы ничего не делаем для того, чтобы наступать, перехватывать инициативу, действовать на опережение. Мы всё оставляем на волю властей», — отметил он.

Владимир Мацкевич является идеологом бойкота выборов, так как считает, что их в стране нет.

«Бойкот – это наступательная инициатива. Но все законопослушные против. Они будут бойкотировать только тогда, когда Лукашенко разрешит, а Качанова или Ермошина отдадут приказ», – заявил Мацкевич.

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