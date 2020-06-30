Андрейченко считает, что парламент поддерживает экономическую стабильность в Беларуси

Весенняя сессия Палаты представителей проходила на фоне серьезных изменений, затрагивающих весь мир, отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, выступая 30 июня на закрытии сессии.

«Противостояние государств, осложненное последствиями пандемии и отсутствием конструктивного международного диалога, неизбежно сказалось и на ситуации в нашей стране, — сказал он. — Потребовалась максимальная концентрация усилий всех органов власти, в том числе парламента, по поддержанию экономической стабильности, защите жизни и здоровья наших граждан. Все это обусловило напряженный характер повестки дня и сложность тех задач, которые пришлось решать депутатскому корпусу в ходе сессии».

По словам Андрейченко, «в этот ответственный для страны период» Палата представителей приняла важные политические решения о назначении выборов президента Беларуси и даче согласия главе государства на назначение премьер-министра.

«Законодательным результатом сессии стало рассмотрение порядка 80 документов, значительная часть которых направлена на раскрепощение деловой инициативы, улучшение условий хозяйствования в стране и продвижение экономических интересов Беларуси за рубежом, — сказал Андрейченко. — Мы продолжили курс на либерализацию отдельных сфер законодательства. В соответствии с поручением главы государства депутатский корпус принял самое непосредственное участие в подготовке новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В постоянных комиссиях было проанализировано около 800 предложений, поступивших от избирателей».

Он напомнил, что в ходе весенней сессии был принят закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», который «дал шанс многим осужденным, в том числе и по 328-й статье Уголовного кодекса, вернуться к нормальной жизни в обществе».

В ходе сессии, отметил Андрейченко, ратифицировано 37 международных договоров, реализация которых будет способствовать усилению торгово-экономических позиций Беларуси в Евразийском экономическом союзе, развитию взаимовыгодных отношений с Ираном, Кубой, Сингапуром, Сербией, Узбекистаном, Таджикистаном и рядом других стран.

«Важным шагом в укреплении связей с нашими западными партнерами стала ратификация Соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз, которое вступает в силу уже с завтрашнего дня», — сказал он.

По словам Андрейченко, межпарламентской деятельности Палаты представителей, несмотря на ограничения, введенные во всем мире в связи с пандемией, сохранила свою позитивную динамику.

«Белорусские депутаты регулярно принимали участие в вебинарах по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, встречах с парламентариями и руководителями дипломатических миссий Германии, Италии, России, США, Японии, а также с представителями ряда международных организаций. Впервые в режиме онлайн прошли заседания постоянных комиссий и Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудили стратегию системного взаимодействия по обеспечению безопасности в регионе и подтвердили свою решимость противостоять попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны», — сказал Андрейченко.