Республиканскому бюджету не хватает денег

За пять месяцев республиканский бюджет Беларуси исполнен с дефицитом, который сложился в размере 0,07 млрд рублей, сообщает Минфин.

Ранее отмечалось превышение доходов бюджета над расходами — в январе—апреле он был исполнен с профицитом в 0,6 млрд рублей. По итогам мая тенденция изменилась.

По данным Минфина, за пять месяцев доходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 34,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 5,3 млрд рублей, или 43,5%. Налога на прибыль поступило 0,8 млрд рублей, или 18,6%. Акцизы поступили в сумме 1,2 млрд рублей, или 39,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей, или 25,7%.

По состоянию на 1 июня 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 135,9 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 33,9% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено 3,5 млрд рублей (31,7%), на финансирование национальной экономики — 2,1 млрд рублей (38,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 6,9 млрд рублей (37,6%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7 млрд рублей, или 40,6% утвержденного годового плана. Расходы фонда сложились в размере 6,9 млрд рублей, или 40,6%. Профицит бюджета ФСЗН составил 0,1 млрд рублей.

В 2019 году профицит республиканского бюджета составил 3,2 млрд рублей. При этом закон о республиканском бюджете на 2020 год предполагает его дефицит почти в 1 млрд рублей. Власти закладывали дефицит бюджета по причине выпадения нефтяных доходов, вызванного российским налоговым маневром, и роста расходов в связи с планами по увеличению зарплат в бюджетной сфере.

По мнению финансовых аналитиков, дефицит белорусского бюджета в 2020 году может составить около 3%. Такая оценка приводится в исследовании компании Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес «Сбербанка» России).

Авторы исследования обращают внимание, что бюджет Беларуси на текущий год верстался с учетом средней цены нефти Urals 60 долларов за баррель и среднего курса доллара 2,24 белорусского рубля. Рост ВВП прогнозировался на уровне 1,9%.

«Однако вслед за падением цен на нефть и влиянием пандемии на бюджет наши экономисты теперь ожидают, что дефицит бюджета Беларуси вырастет до 3% ВВП (1,7 млрд долларов) в этом году», — отмечают аналитики.