В отношении «Серого кота» завели уголовное дело
В отношении блогера из Барани (Оршанский район) Дмитрия Козлова («Серый кот») открыто уголовное производство.
Ему инкриминируется статья 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
Как пишет правозащитник Павел Левинов, об этом блогер сообщил ему в письме.
Таким образом, отмечает
Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич.
13 из них признаны политическими заключенными.
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