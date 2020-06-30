В отношении «Серого кота» завели уголовное дело

В отношении блогера из Барани (Оршанский район) Дмитрия Козлова («Серый кот») открыто уголовное производство.

Ему инкриминируется статья 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Как пишет правозащитник Павел Левинов, об этом блогер сообщил ему в письме.

Таким образом, отмечает spring96.org , уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК.

Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич.

13 из них признаны политическими заключенными.