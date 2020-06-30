В парке Янки Купалы 3 июля откроется мультимедийный фонтан

Первый в Беларуси мультимедийный фонтан будет открыт 3 июля в столичном парке Янки Купалы в акватории Свислочи. Проект финансировала российская Группа Сбербанк. В день запуска минчанам покажут уникальное шоу.

Фонтан выполнен в форме прямоугольника длиной 90 метров и шириной 16 метров. Водную феерию образуют около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Они также могут создавать различные эффекты, такие как бегущая дорожка, веер, лилия, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи.

Эффект водного экрана создает плоскость, на которую можно транслировать различный мультимедийный контент.

«Фонтан должен стать одной из городских достопримечательностей, популярной и у минчан, и у гостей столицы. Сам комплекс уникален и не имеет аналогов, а объекты схожих масштабов можно встретить лишь в считанных городах мира. Фонтан имеет крайне сложное инженерное решение, которое позволяет впечатлить зрителя ярким мультимедийным контентом», — отметил председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов.

Проект оценивается в 2,5 млн долларов.

Фото пресс-службы Мингорисполкома