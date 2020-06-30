Абитуриенты, сдающие ЦТ по русскому языку и математике, будут находиться в равных условиях

Условия для абитуриентов, сдающих централизованное тестирование (ЦТ) по русскому языку и математике в первый и во второй день, созданы равные.

Фото из архива

Как заявила заместитель директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Наталья Вайтехович на пресс-конференции в Минске 30 июня, из-за ситуации с коронавирусом ЦТ по предметам, на которые зарегистрировалось наибольшее количество абитуриентов, в этом году проводится в течение двух дней.

Русский язык сдавали 26 и 27 июня, тесты по математике пройдут 1 и 2 июля.

Комментируя обеспокоенность абитуриентов тем, что задания второго дня могут повторять задания первого дня, чем облегчат тестирование для проходящих испытания во второй день, Вайтехович сказала: «Хочу успокоить абитуриентов и их родителей. Условия [заданий] теста по русскому языку в первый и второй день были одинаковые, выбор же был разный. И это создавало совершенно равные условия для всех — кто сдавал в первый и кто сдавал во второй день. Повтора у нас не было».

Представитель РИКЗ отметила, что институт «планомерно и методично готовит абитуриентов к поступлению».

«Если вы посмотрите третий этап репетиционного тестирования и дистанционное тестирование, то увидите, что позиции, заявленные в условиях заданий, дублируют требования программы вступительных испытаний. Например, одно из заданий звучит так: «Укажите, в каких случаях «не» пишется со словами раздельно». Эту формулировку вы найдете везде. Другое дело, что слова даются абсолютно разные. Абитуриенту для выполнения одного такого задания нужно знать правила по девяти позициям и уметь различать части речи. Поэтому задания эти все комплексные, что позволяет нам оценивать не только полностью верное выполненное задание, но и частично верно выполненное», — пояснила она.

Вайтехович заверила, что тесты по математике и в первый, и во второй день ЦТ «будут соответствовать программе вступительных испытаний и всем документам, а дети будут находиться в равных условиях».

Консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская сообщила, что на централизованное тестирование в этом году зарегистрировалось более 64 тыс. человек, что на 12,5 тыс. меньше, чем годом ранее.

Подводя промежуточные итоги трех прошедших испытаний (белорусский и русский языки и обществоведение), Герловская сообщила, что на тестирование не явилось 5,5% абитуриентов. «Удалены из аудиторий были четыре человека за использование мобильных телефонов. Пропустили ЦТ по медпоказаниям шесть человек, они смогут пройти тестирование в резервные дни», — отметила она.

В этом году в вузы планируется принять более 55 тыс. человек, в том числе более 27 тыс. — на бюджет. В учреждениях высшего образования увеличен набор на специальности медицинского, педагогического профиля и связанные с физкультурой и спортом.

В учреждения среднего специального образования планируют принять около 40 тыс. человек, в том числе на бюджет — 25,5 тыс. В этих учебных заведениях также появились новые специальности, связанные с эксплуатацией инновационного оборудования, сферой высокотехнологичных производств.