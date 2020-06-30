Лукашенко и Путин возложили розы к монументу под Ржевом

Президенты России и Беларуси сегодня днем возложили большие букеты красных роз в Ржевскому мемориалу.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств приняли участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

По информации «Пула первого», Лукашенко заявил, что «мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении».