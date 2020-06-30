Николай Лукашенко поступил в Лицей БГУ

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Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко поступил в 10-й класс Лицея БГУ.

В качестве профиля он выбрал биологию, конкурс на нее составил 6,5 человека на место, передает TUT.by.

Чтобы стать лицеистом и поступить на биологический профиль, в этом году нужно было сдать два экзамена — биологию и химию. Биологию абитуриенты писали 24 мая, химию — 31-го. Проходной балл составил 138 из 200, после проведения резервного дня он не изменился.

Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

В прошлом учебном году Николай Лукашенко успешно выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он занял первое место, на областном — получил диплом третьей степени.

До поступления в Лицей БГУ Николай Лукашенко учился в средней школе в Острошицком Городке Минского района.
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Тэги: Лицей БГУ Персона: Николай Лукашенко

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