«Белавиа» продлевает приостановку рейсов в Австрию, Россию, Казахстан и Узбекистан

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» продлевает приостановку рейсов сразу по нескольким направлениям, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, до 31 июля включительно не будут совершаться полеты в Россию, Казахстан и Ташкент. Отмечается, что ограничение на полеты в Ташкент начнет действовать с 3 июля. По остальным направлениям они уже действуют, причем на все рейсы.

Помимо этого, по 15 июля включительно самолеты «Белавиа» не будут выполнять рейсы в Вену.