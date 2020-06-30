«Белавиа» продлевает приостановку рейсов в Австрию, Россию, Казахстан и Узбекистан

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Национальный авиаперевозчик «Белавиа» продлевает приостановку рейсов сразу по нескольким направлениям, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, до 31 июля включительно не будут совершаться полеты в Россию, Казахстан и Ташкент. Отмечается, что ограничение на полеты в Ташкент начнет действовать с 3 июля. По остальным направлениям они уже действуют, причем на все рейсы.

Помимо этого, по 15 июля включительно самолеты «Белавиа» не будут выполнять рейсы в Вену.
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Тэги: Белавиа Беларусь-Казахстан Беларусь-Россия Беларусь-Узбекистан Беларусь-Австрия Город: Минск

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