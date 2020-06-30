Положившего милиционера на землю гродненца наказали семью сутками

Семь суток административного ареста получил проходящий по «делу Тихановского» житель Гродно Евгений Розниченко, который положил милиционера на землю во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской в областном центре 29 мая.

Решение вынес суд Ленинского района Гродно 30 июня, обвинив Розниченко в мелком хулиганстве.

Дело рассматривала судья Лариса Борель. Согласно материалам дела, Розниченко 29 мая на избирательном пикете в Гродно нецензурно выражался, назойливо приставал к гражданам, мешал проезду автотранспорта, нарушал общественный порядок.

Свидетелями по делу выступили милиционеры Евгений Сорокин, Сергей Федосик.

Розниченко вину не признал.

Это уже третий фигурант уголовного «дела Тихановского», которого осудили по административному делу. 29 июня 10 суток ареста дали Василию Бобровскому, 30 июня столько же получил Владимир Наумик (оба — за мелкое хулиганство и неподчинение сотрудникам милиции).