По данным ЦИК, необходимое число легитимных подписей собрали все, кроме Цепкало

Центризбирком опубликовал сведения об установлении количества избирателей, поставивших своих подписи за выдвижение кандидатов в президенты.

Согласно этому документу, рубеж в 100 тысяч подписей преодолели шесть претендентов: Александр Лукашенко — 1 939 572 подписи, Виктор Бабарико — 165 774, Анна Канопацкая — 146 558, Сергей Черечень — 143 109, Андрей Дмитриев — 106 841, Светлана Тихановская — 104 757, Валерий Цепкало — 75 249.

Необходимо отметить, что данные Центризбиркома по некоторым кандидатам существенно расходятся с информацией о количестве подписей, поданных в избиркомы, которую ранее сообщали сами претенденты или их штабы.

Так, Сергей Черечень заявлял, что в его поддержку подано 106,5 тысячи подписей, Анна Канопацкая говорила о чуть более 110 тысячах.

Александр Лукашенко говорил о почти двух миллионах собранных в его поддержку подписей (сколько было подано в избиркомы, пока неизвестно). Штаб Виктора Бабарико подал 365 тысяч подписей. Валерий Цепкало говорил о 160 тысячах подписей, Светлана Тихановская — о более чем 110 тысячах, Андрей Дмитриев называл цифру 105-107 тысяч.

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