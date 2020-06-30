Суд отклонил жалобу Виктора Бабарико на заключение под стражу

Суд отклонил жалобу претендента на пост президента экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико на заключение под стражу, сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лаевский.

Рассмотрение жалобы состоялось в суде Центрального района Минска 30 июня. Мера пресечения не меняется — Бабарико остается в СИЗО КГБ. Сегодня защитник планирует с ним встретиться.

По словам Лаевского, заседание прошло в отсутствие его подзащитного. Ввиду подписки о неразглашении адвокат не смог сказать, как прошел суд и чем руководствовался судья, отклоняя жалобу. Однако отметил, что будет обжаловать решение в Минском городском суде.

На прошлой неделе Лаевский подал также жалобу на меру пресечения от своего имени. В суд, по его словам, она пока не поступила.

11 июня в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности банка проводится по его поручению, при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет.

Виктор Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер», — сказал он 16 июня в интервью телеканалу «Белсат».

18 июня Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны. В тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил: Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По словам председателя КГК, в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Известно, что им предъявлены обвинения, но называть конкретные статьи УК адвокатам запретили.