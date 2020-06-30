Штаб Бабарико: драндулет «вертикали» власти дребезжит и трясется, разваливаясь на ходу

Штаб Виктора Бабарико 30 июня выступил с заявлением по поводу массового непризнания избирательными комиссиями подписей граждан за его выдвижение на пост президента.

«Все, что происходит сейчас, — это не результат действий одного или двух человек. Это результат действий целой системы. Людей, которые по указке бракуют хорошие подписи. Людей, в страхе поднимающих руку, голосуя за тех членов избирательной комиссии, которых им пометили в блокноте. Людей, которые считают голоса вопреки законам математики. Людей, которые увольняют коллег за майку и тащат в автозак за мирный протест. Людей, которые пишут, что больные умерли от хронических заболеваний, а не коронавируса», — заявила представитель штаба Мария Колесникова в видеообращении к гражданам.

«И мы призываем этих людей очнуться. Их меньше, чем нас. Их заставляют быть пособниками, красть у народа, обманывать большинство... Они противостоят большинству, они одни, но власть это от них скрывает», — сказала Колесникова.

«За то время, что мы действуем в рамках закона и ждем 14 июля (последний день регистрации кандидатов в президенты. — ред.), власти в агонии совершают все больше фатальных ошибок, не понимая, что ни нас, ни наших намерений меньше не станет, — отметила представитель штаба. — Система стала так слаба, что у нее больше нет возможности сохранять лицо. Этот драндулет "вертикали" власти дребезжит и трясется, разваливаясь на ходу».

«Воровство подписей и наших голосов говорит не о силе системы, а о ее слабости. Нынешнее правительство больше не может сохранить власть хотя бы видимо легитимными способами. В ход идут мародерство и неприкрытое хамство», — считают в штабе претендента.

Как заявила Колесникова, действия граждан и наличие «осязаемых соперников» утроили страх представителей власти ее лишиться. «Если вам страшно, подумайте, как страшно им», — отметила она.

Представитель штаба призвала «не впадать в отчаяние и не опускать руки, ведь именно на это рассчитывает действующая власть». «На протяжении четверти века она удачно пользовалась ощущением пустоты и бессилия, которое приходило ко многим, даже самым активным, после очередных "выборов". Больше так не будет. Надо набраться терпения, ждать и делать», — подчеркнула Колесникова.

«Власти проверяют, как далеко можно зайти, пока мы молчим, — заявила она. — Но они не учитывают одного: чем больше власть захлопывает дверь перед нашим носом, тем больше нас собирается у этой двери. И мы уже не готовы просто ждать под этой дверью. Победить большинство невозможно, особенно то большинство, которое два десятка лет накапливало в себе силы. Мы белорусы, мы действительны, и мы это докажем».

По данным ЦИК, избиркомы признали подлинными только 165 744 из 365 000 подписей, поданных за Бабарико (всего собрано 434 985 подписей). Сейчас претендент находится в СИЗО КГБ по уголовному делу «Белгазпромбанка», который он возглавлял до ухода в политику.