В штабе Канопацкой опровергли завышение ЦИКом количества поданных за нее подписей

Опубликованная Центризбиркомом статистика по достоверным подписям, сданным в территориальные комиссии за выдвижение кандидатом в президенты экс-депутата Палаты представителей Анны Канопацкой, не завышена, заявила БелаПАН ее пресс-секретарь Татьяна Полякова.

В ЦИК опубликовали таблицу со сведениями о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты. За выдвижение Канопацкой действительными признано 146 588 подписей, причем 126 262 из них собрано у минчан.

Однако накануне Канопацкая сообщила журналистам, что сдала чуть больше 110 тысяч подписей за свое выдвижение. Вследствие этого, например, многие пользователи соцсетей сделали вывод, что ЦИК приписал бывшему депутату лишние подписи.

Полякова сообщила, что Канопацкая, заявив о 110 тысячах, имела в виду количество подписей, которые она сама сдала в территориальные комиссии столицы. «Но у нее же еще и координаторы по всем областям, они же сами подвозили. Плюс еще по Минску подвозили тоже. То есть Анна отнесла не все подписи в совокупности, а свою часть повезла», — пояснила пресс-секретарь политика.

Точное количество подписей за выдвижение Канопацкой, поданных в избиркомы по всей стране, она назвать затруднилась.

Согласно данным Центризбиркома, необходимый для выдвижения кандидатом в президенты порог в 100 тыс. подписей избирателей преодолели шесть претендентов: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало, по информации ЦИК, собрал чуть больше 75 тыс. достоверных подписей и не может продолжать президентскую гонку. Решения избиркомов могут быть обжалованы в суде.

Выборы президента назначены на 9 августа.