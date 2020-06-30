Штаб Цепкало обжалует отбраковку избиркомами подписей за его выдвижение

Штаб экс-главы Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало намерен обжаловать решения территориальных избирательных комиссий, забраковавших подписи за его выдвижение кандидатом в президенты. Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь претендента на пост президента Алексей Урбан.

По его словам, Цепкало сейчас обсуждает с членами своего штаба план дальнейших действий. Также ожидается заявление претендента на пост главы государства по поводу ситуации с отбраковкой подписей за его выдвижение.

«Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Мы сдаваться или останавливаться не собираемся», — заявил Урбан.

В Центризбиркоме опубликовали таблицу со сведениями о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты. В соответствии с ней за выдвижение Валерия Цепкало действительными признано 75 249 подписей избирателей.

Сам экс-глава ПВТ ранее заявлял, что его команда сдала в территориальные избиркомы 160 тыс. подписей, а всего их было собрано 200 тыс.

Согласно данным ЦИК, необходимый для выдвижения кандидатом в президенты порог в 100 тыс. подписей избирателей преодолели шесть претендентов: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

Выборы президента назначены на 9 августа.