Силовики задержали еще одного топ-менеджера «Белгазпромбанка»

Белорусские силовики задержали в минувшую пятницу директора гомельского филиала «Белгазпромбанка» Валерия Николаенко.

«Его задержали 26 июня, утром. Подозревают в получении взятки. Кто кому давал, непонятно. Адвоката еще к нему не пустили», — сказали источники TUT.by .

По словам собеседников, «у банка был проблемный клиент, разборки с которым тянутся с 2012 года, были суды». Он «мог и написать кляузу».

Николаенко «ведет аскетичный образ жизни», у него «нет ни машины, ни загородного дома».

Источники считают, что проводить параллели с делом могилевского филиала «Белгазпромбанка» некорректно.

11 июня был задержан глава филиала «Белгазпромбанка» в Могилеве Сергей Кармызов, которого обвиняют в хищении в особо крупном размере. Председатель КГК Иван Тертель говорил, что топ-менеджеры банка получали взятки за выдачу крупных кредитов от бизнесменов с плохой кредитной историей.

Задержания в «Белгазпромбанке» начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся более 20 человек по данному делу. Почти 20 лет «Белгазпромбанком» управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.