Юрист штаба Бабарико пошутил о «превышенных» подписях Канопацкой и Черечня

/ Выборы
Просмотров: 4199

Юрист штаба потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико Максим Знак предложил помощь в составлении жалоб в ЦИК Анне Канопацкой и Сергею Черечню.

«Готов помочь любому из выдвигаемых лиц составить жалобу, если комиссией неправомерно было учтено у них больше подписей, чем сдавалось», — написал Знак в «Фейсбуке».

После проверки ЦИКом, у Анны Канопацкой стало больше подписей на 36 588, у Сергея Черечня — на 37 109. С другой стороны, у Виктора Бабарико стало меньше подписей на 199 256, у Валерия Цепкало — на 124 751.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сбор подписей ЦИК президентские выборы-2020 Персона: Максим Знак Сергей Черечень Анна Канопацкая

Другие материалы на эту тему:

«Шесть точек в Минске — иди дебатируй». Агитировать разрешили только в кустах

«Шесть точек в Минске — иди дебатируй». Агитировать разрешили только в кустах

Владимир Мацкевич. БОЙКОТ. Это не «диван», а активное политическое действие

Владимир Мацкевич. БОЙКОТ. Это не «диван», а активное политическое действие

Черечень предлагает альтернативным кандидатам сесть за стол переговоров

Черечень предлагает альтернативным кандидатам сесть за стол переговоров

Людмила Петина. УХОДИ! Это будет главный мужской поступок в жизни!

Людмила Петина. УХОДИ! Это будет главный мужской поступок в жизни!