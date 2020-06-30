Юрист штаба Бабарико пошутил о «превышенных» подписях Канопацкой и Черечня

Юрист штаба потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико Максим Знак предложил помощь в составлении жалоб в ЦИК Анне Канопацкой и Сергею Черечню.

«Готов помочь любому из выдвигаемых лиц составить жалобу, если комиссией неправомерно было учтено у них больше подписей, чем сдавалось», — написал Знак в «Фейсбуке».

После проверки ЦИКом, у Анны Канопацкой стало больше подписей на 36 588, у Сергея Черечня — на 37 109. С другой стороны, у Виктора Бабарико стало меньше подписей на 199 256, у Валерия Цепкало — на 124 751.