Тихановская подала документы на регистрацию кандидатом в президенты

Светлана Тихановская 30 июня подала документы на регистрацию кандидатом в президенты.

Если ее зарегистрируют, она продолжит борьбу, чтобы в том числе «привлекать внимание к Сергею и другим политзаключенным», заявила БелаПАН Тихановская, муж которой, известный видеоблогер Сергей Тихановский, с конца мая находится под стражей. Он обвиняется по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

30 июня ЦИК сообщил о признании действительными 104 757 подписей за выдвижение Тихановской. Ее инициативная группа передала в избиркомы около 110 тыс., еще 38 тыс. по разным причинам команда сдать не успела.

Тихановская прокомментировала сообщение ЦИК о количестве подписей за других претендентов: «Я читала, что Анна Канопацкая сдала 110 тыс., а зарегистрировали 146 тыс. У Виктора Бабарико не зачли 200 тыс. подписей, Валерий Цепкало не проходит… Надеюсь, команды Бабарико и Цепкало будут бороться за эти голоса».

Поскольку у Бабарико «аннулировали» 200 тыс. подписей, «действия власти прогнозировать очень сложно, непонятно, какой у них будет следующий ход», заявила Тихановская. «Идет какая-то игра, правила которой мы пока не знаем», — сказала она.

По словам Тихановской, она «не удивилась бы», если бы ЦИК не зарегистрировал часть подписей в ее поддержку, чтобы не допустить к этапу регистрации. «С самого начала мы честно и открыто собирали подписи. Может быть, власти не видят во мне конкурента — я пока не знаю. Сейчас сложно что-то комментировать, прогнозировать», — заявила Тихановская.

Ранее документы на регистрацию кандидатами в президенты подали Валерий Цепкало, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и штаб находящегося под арестом Виктора Бабарико. Пока неизвестно, подавал ли документы Александр Лукашенко. Как уже сообщалось, по данным ЦИК, Валерий Цепкало не собрал нужного количества подписей за свое выдвижение.