В Гродно прошел суд над бывшим омоновцем, которого задержали на предвыборном пикете

Гродненец Владимир Книга получил семь суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Решение вынес суд Ленинского района Гродно 30 июня.

39-летнего гродненца Владимира Книгу задержали 4 июня. Он проходит по «делу Тихановского» и почти месяц находится в СИЗО №1 Минска.

В отношении Книги составили также административный протокол за мелкое хулиганство. Дело рассматривал судья Руслан Гурин.

Согласно материалам дела, Книга 29 мая на пикете в Гродно нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, приставал к прохожим, мешал проезду автотранспорта.

Книга свою вину не признал полностью. Он заявил, что пришел на площадь незадолго до потасовки, после которой упал милиционер, и только наблюдал за событиями, общественный порядок не нарушал.

Свидетелем по делу выступил сотрудник ОМОН Дмитрий Нарбут. Он утверждал, что Книга толкал людей, в том числе сотрудника милиции, громко ругался матом в адрес милиционеров, мешал движению микроавтобуса с задержанными.

Владимир Книга раньше работал в ОМОНе. В 2012 году его осудили за превышение власти. В последнее время работал в государственной организации «Спецавтохозяйство» водителем мусоровоза. Женат, имеет двух несовершеннолетних детей. Учился на юриста со знанием банковского и налогового права, но не доучился из-за судимости.