В первом полугодии белорусский рубль стал лидером по снижению к доллару на территории бывшего СССР

На 14,13% (с 2,1036 до 2,4008) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе—июне 2020 года. Это первый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 30 июня 2020 года.

По итогам января курс американской валюты увеличился на 1,62% (седьмое место), января—февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе), января—апреля — на 15,81% (второе), января—мая — на 14,57% (первое).

Помимо Беларуси в пятерке лидеров по росту курса доллара к национальной валюте за шесть месяцев нынешнего года оказались: Россия — на 13,00% (с 61,9057 до 69,9513 рубля), Украина — на 12,69% (с 23,6862 до 26,6922 гривны), Кыргызстан — на 9,11% (с 69,6439 до 75,9887 сома) и Узбекистан — на 7,00% (с 9507,56 до 10 173,38 сума).

Далее следуют: Грузия — 6,54% (с 2,8677 до 3,0552 лари), Таджикистан — 6,41% (с 9,6872 до 10,3084 сомони), Казахстан — на 5,94% (с 381,18 до 403,83 тенге), Армения — 0,55% (с 479,70 до 482,36 драма), Латвия, Литва и Эстония — 0,31% (с 0,8902 до 0,8930 евро) и Молдова — 0,11% (с 17,2093 до 17,2276 лея).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

За июнь доллар в Беларуси подешевел на 0,38% — это девятый показатель после Грузии (3,81%), Молдовы (2,27%), Казахстана (1,87%), России (1,13%), Украины (0,79%), Латвии, Литвы и Эстонии (0,56%). В Армении курс американской валюты снизился на 0,32%, в Азербайджане и Туркменистане — не изменился, в Украине — вырос на 0,34%, Таджикистане — на 0,39%, Кыргызстане — на 3,01%.

За первые шесть месяцев 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 5,39% (третье место на территории бывшего СССР), по итогам года — на 2,60% (также третье). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).