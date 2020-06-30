Пресс-секретарь Черечня подтвердил, что в территориальные избиркомы было сдано 106,5 тыс. подписей

В территориальные избирательные комиссии было подано 106,5 тыс. подписей за выдвижение кандидатом в президенты председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» (БСДГ) Сергея Черечня, сообщил БелаПАН его пресс-секретарь Олег Чумаков.

30 июня Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала таблицу со сведениями о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты. В соответствии с ней за выдвижение Черечня действительными признано 143 109 подписей избирателей.

Чумаков заявил, что подписей, которые остались после проверки ЦИК, для регистрации достаточно». На вопрос, как вышло, что при 106,5 тыс. сданных в избиркомы подписей Центризбирком признал достоверными более 143 тыс., он ответил: «Это не к нам уже вопрос».

На уточняющий вопрос, планирует ли команда Черечня обратить внимание ЦИК на несоответствие в данных, Чумаков задал встречный вопрос: «Когда ЦИК обращал внимание на реакцию участников процесса?»

Пресс-секретарь политика также заявил, что команда лидера БСДГ выступает за «дальнейшее участие всех демократических сил в этих выборах для перемен, необходимых Беларуси».

Ранее несоответствие в цифрах по количеству достоверных подписей избирателей БелаПАН прокомментировала пресс-секретарь экс-депутата Палаты представителей Анны Канопацкой Татьяна Полякова. В упомянутой таблице Центризбиркома за выдвижение Канопацкой действительными признано 146 588 подписей, причем 126 262 из них собрано у минчан. Однако накануне экс-депутат сообщила журналистам, что сдала чуть больше 110 тыс. подписей за свое выдвижение. Вследствие этого, например, многие пользователи соцсетей сделали вывод, что ЦИК приписал бывшему депутату лишние подписи.

Полякова сообщила, что Канопацкая, заявив о 110 тыс., имела в виду количество подписей, которые она сама сдала в территориальные комиссии столицы. «Но у нее же еще и координаторы по всем областям, они же сами подвозили. Плюс еще по Минску подвозили тоже. То есть Анна отнесла не все подписи в совокупности, а свою часть повезла», — пояснила пресс-секретарь политика. Точное количество подписей за выдвижение Канопацкой, поданных в избиркомы по всей стране, она назвать затруднилась.

Согласно данным Центризбиркома, необходимый для выдвижения кандидатом в президенты порог в 100 тыс. подписей избирателей преодолели шесть претендентов: Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало, по информации ЦИК, собрал чуть больше 75 тыс. достоверных подписей и не может продолжать президентскую гонку. Решения избиркомов могут быть обжалованы в суде.

Выборы президента назначены на 9 августа.