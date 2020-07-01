Нацбанк снизил ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования 1 июля снижается до 7,75% годовых, сообщил Национальный банк.

«С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75%, ставка по кредиту овернайт — с 9 до 8,75%, ставка по депозиту овернайт — с 7 до 6,75%», — отмечалось в релизе, опубликованном 22 июня.

«Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года)», — пояснил свое решение Нацбанк.

Кроме того, «более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Беларуси».

«На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки», — подчеркивалось в сообщении.

В этих условиях регулятор «продолжил смягчение денежно-кредитной политики». «Поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности», — считает центробанк.

19 июня на совещании по вопросам поддержки банками реального сектора экономики Александр Лукашенко раскритиковал жесткую денежно-кредитную политику Нацбанка и поручил снижать ставку рефинансирования.

«Посмотрите и по ставке рефинансирования», — сказал Лукашенко, обращаясь к председателю правления Нацбанка Павлу Каллауру. Все страны, заявил официальный лидер, «активно снижают» ставку рефинансирования, «пытаясь оживить свою экономику».

Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня», — подчеркнул Лукашенко.

Что еще изменилось с 1 июля читайте здесь.