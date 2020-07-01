Соратник Порошенко создал в Раде депутатскую группу «За демократическую Беларусь»

Межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» создано в украинском парламенте. Инициатором выступил Алексей Гончаренко — член фракции «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко.

На своей странице в «Фейсбуке» Гончаренко пояснил причины создания объединения: «В августе в Беларуси будут очередные президентские выборы. Эти выборы стали причиной того, что нынешняя власть начала масштабные репрессии против оппозиционных кандидатов, общественных деятелей, блогеров, обычных людей. Все это делается для того, чтобы дать сфальсифицировать выборы и в очередной раз «переизбрать» Александра Лукашенко. Наше объединение создано для того, чтобы помочь белорусам создать демократическое, свободное и действительно независимое государство. Мы сделаем все возможное, чтобы информировать международные институции о ситуации в Беларуси, помогать белорусским политическим заключенным и обычным людям выйти на свободу».

«Беларусь должна стать свободным, демократическим, европейским и независимым государством», — подчеркнул Гончаренко.

На имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова он направил просьбу объявить о создании объединения на пленарном заседании.