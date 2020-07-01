Эйсмонт: Лукашенко сказал Путину все, что хотел
По словам пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт, во время поездки в Россию Александр Лукашенко затронул самые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Как сообщает «Пул первого», Эйсмонт заявила, что «учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить».
Лукашенко летал на вертолете в Россию на открытие Ржевского мемориала советскому солдату.
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