Эйсмонт: Лукашенко сказал Путину все, что хотел

По словам пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт, во время поездки в Россию Александр Лукашенко затронул самые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщает «Пул первого», Эйсмонт заявила, что «учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить».

Лукашенко летал на вертолете в Россию на открытие Ржевского мемориала советскому солдату.

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