Эйсмонт: Лукашенко сказал Путину все, что хотел

/ Политика
Просмотров: 16545

По словам пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт, во время поездки в Россию Александр Лукашенко затронул самые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщает «Пул первого», Эйсмонт заявила, что «учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить».

Лукашенко летал на вертолете в Россию на открытие Ржевского мемориала советскому солдату.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Читайте также:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Наталья Эйсмонт Город: Ржев

Другие материалы на эту тему:

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве