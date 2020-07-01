Снопков: мы — свидетели дипломатического гения Александра Григорьевича Лукашенко

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«Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего президента, его искренности и умения дружить», — заявил первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков.

 

 

Такое мнение высокопоставленный чиновник высказал 30 июня после церемонии, посвященной началу строительства в Минске национального футбольного стадиона и бассейна.

По его словам, «начиная с 2015 года после встречи наших лидеров мы ежегодно получаем 130 млн долларов технико-экономической помощи» от Китая.
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Тэги: Беларусь-Китай Персона: Николай Снопков

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