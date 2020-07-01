Дмитриев: то, что происходит с подписями людей за Бабарико и Цепкало — вопиющая несправедливость

/ Выборы
Просмотров: 2178

Потенциальный кандидат в президенты Андрей Дмитриев назвал «вопиющей несправедливостью» то, что сегодня власть делает с подписями граждан, поддержавших Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

По его мнению, проверку подписей просто используют, чтобы достичь две цели — выбить часть кандидатов из гонки и рассорить всех между собой.

Он посоветовал людям, которые поддержали тех или иных кандидатов, пойти в избиркомы, где подписи признаны недействительными, и «написать заявление, что вы на самом деле отдавали подпись за кандидата/ов», а также «направить жалобу в генпрокуратуру, с требованием разобраться, что не так с вашей подписью».

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Андрей Дмитриев

Другие материалы на эту тему:

Анатолий Лебедько. УХОДИ! «Я убит подо Ржевом»?

Анатолий Лебедько. УХОДИ! «Я убит подо Ржевом»?

Ермошина защитила Черечня и Канопацкую

Ермошина защитила Черечня и Канопацкую

«Шесть точек в Минске — иди дебатируй». Агитировать разрешили только в кустах

«Шесть точек в Минске — иди дебатируй». Агитировать разрешили только в кустах

Владимир Мацкевич. БОЙКОТ. Это не «диван», а активное политическое действие

Владимир Мацкевич. БОЙКОТ. Это не «диван», а активное политическое действие