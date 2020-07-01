Дмитриев: то, что происходит с подписями людей за Бабарико и Цепкало — вопиющая несправедливость
Потенциальный кандидат в президенты Андрей Дмитриев назвал «вопиющей несправедливостью» то, что сегодня власть делает с подписями граждан, поддержавших Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
По его мнению, проверку подписей просто используют, чтобы достичь две цели — выбить часть кандидатов из гонки и рассорить всех между собой.
Он посоветовал людям, которые поддержали тех или иных кандидатов, пойти в избиркомы, где подписи признаны недействительными, и «написать заявление, что вы на самом деле отдавали подпись за кандидата/ов», а также «направить жалобу в генпрокуратуру, с требованием разобраться, что не так с вашей подписью».
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