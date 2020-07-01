Цепкало займется людьми, чьи подписи отбраковали избиркомы
Претендент на пост президента Валерий Цепкало намерен затребовать в областных избирательных комиссиях акты отбраковки собранных в его поддержку подписей.
Как заявил он на пресс-конференции 1 июля в Минске (трансляцию проводило «Радыё Свабода»), юристы «подготовили запросы в областные избирательные комиссии».
«По законодательству, они должны нам предоставить документы, которые отбраковывают эти подписи, чтобы мы могли провести опрос тех людей, чьи подписи отбракованы», — заявил экс-глава ПВТ.
По словам Цепкало, его инициативная группа собрала 212 тысяч подписей. «Мы эти подписи очень аккуратно выверили, — сказал он. — У нас в три этапа проходила проверка. Первое — на областном уровне смотрели эти подписи. Второе — у нас здесь смотрели на уровне штаба. Третье — мы создали специальную, независимую от начальника штаба, ревизионную комиссию. С точки зрения самой процедуры верификации подписей, мне кажется, что у нас она была самая серьезная и самая строгая».
Он подчеркнул, что с учетом той строгой проверки подписей, которую проводил его штаб, он не понимает, «какой может быть тогда идеал этих подписей».
30 июня ЦИК сообщил, что у Цепкало 75.249 действительных подписей при необходимых для регистрации 100.000.
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