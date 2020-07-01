Тихановскому накинули срок

Находящийся под стражей видеоблогер Сергей Тихановский получил 15 суток административного ареста за неподчинение милиции. Дело рассмотрел 1 июля суд Ленинского района Гродно.

Тихановский, который уже месяц находится в минском СИЗО № 1, участвовал в заседании через скайп-конференцию. В зале свободных мест не было.

Дело рассмотрел судья Юрий Казакевич. Тихановского защищал адвокат Андрей Щепетков. Свидетелями выступили сотрудники ОМОН Дмитрий Рахунок и Виктор Будник.

Согласно административному протоколу, 29 мая Тихановский на Советской площади в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты не подчинился сотрудникам милиции, когда те хотели его задержать.

Тихановский вину полностью не признал, сообщив, что сопротивления не оказывал, закон не нарушал. Он заявил, что никто до суда не ознакомил его с административным протоколом и материалами дела. Согласно справке, которая есть в материалах дела, Тихановского ознакомили с протоколом, но он отказался его подписывать.

Как сообщил свидетель Рахунок, Тихановского задержали по подозрению в совершении преступления — насилия в отношении милиционера. Задержали именно Тихановского, так как он якобы наиболее стремительно пытался уйти с площади после инцидента.

По словам Рахунка, Тихановскому представились, объяснили причину задержания и попросили проследовать с ними. Тихановский сначала шел спокойно, потом начал сопротивляться, кричать, что это провокация, цеплялся за форменное обмундирование, зацепился за автомобиль-кафе, заявил свидетель.

Присутствующие встретили постановление суда возгласами «Позор!», «Судью на мыло!». Тихановский также назвал решение судьи позором.

9 июня Следственный комитет сообщил, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Действия одного из них дополнительно квалифицированы по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Автор youtube-канала «Страна для жизни» гомельчанин Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно. На пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. 4 июня во время ночного обыска на даче у матери Тихановского было найдено 900 тыс. долларов.

Организация «Международная амнистия» признала Тихановского узником совести.

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