Цепкало очень жестко ответил на обвинения в свой адрес

Никто из МВД пока не связывался с претендентом на пост президента Валерием Цепкало в рамках доследственной проверки, которую проводит ведомство.

Как он заявил на пресс-конференции 1 июля в Минске (трансляцию вело «Радыё Свабода» ), «ко мне пока не обращались [разъяснениями]: «Если речь идет о доследственной проверке, значит, наверное, предполагается, что какие-то документы должны быть предоставлены, и предоставлены не мной. Но все, что там говорится, — это, конечно, полный бред. Это даже комментировать не хочется. Я не понимаю, что они там будут проверять».

Цепкало отметил, что знаком с Игдеджи. «Мы все в жизни допускаем ошибки, — сказал он. — То, что он начал и застройку парка вести, — это, конечно, тоже была ошибка. Его порекомендовали, но потом пошел достаточно длинный шлейф невыполненных обязательств. Прекращал его работу в ПВТ премьер-министр, тогда Мясникович, несколько раз требовал от него исправить недостатки, несколько решений было вице-премьера Калинина, который был руководителем наблюдательного совета и отвечал за строительство. Ни одно из взятых на себя обязательств он не выполнил. Это то, что я могу сказать о нем и том уровне сотрудничества, который у нас был».

На вопрос, была ли подача заявления в правоохранительные органы личной инициативой Игдеджи или в этом есть политический контекст, Цепкало ответил: «Ничего не могу комментировать. Я честно вам скажу, я даже не читал всего этого. Посмотрел по диагонали и понял, что там такой бред, как будто кто-то фекалий в рот набрал и плюнул. Такое у меня создалось впечатление».

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