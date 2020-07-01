Цепкало очень жестко ответил на обвинения в свой адрес
Никто из МВД пока не связывался с претендентом на пост президента Валерием Цепкало в рамках доследственной проверки, которую проводит ведомство.
Как он заявил на пресс-конференции 1 июля в Минске (трансляцию вело
Цепкало отметил, что знаком с Игдеджи. «Мы все в жизни допускаем ошибки, — сказал он. — То, что он начал и застройку парка вести, — это, конечно, тоже была ошибка. Его порекомендовали, но потом пошел достаточно длинный шлейф невыполненных обязательств. Прекращал его работу в ПВТ премьер-министр, тогда Мясникович, несколько раз требовал от него исправить недостатки, несколько решений было вице-премьера Калинина, который был руководителем наблюдательного совета и отвечал за строительство. Ни одно из взятых на себя обязательств он не выполнил. Это то, что я могу сказать о нем и том уровне сотрудничества, который у нас был».
На вопрос, была ли подача заявления в правоохранительные органы личной инициативой Игдеджи или в этом есть политический контекст, Цепкало ответил: «Ничего не могу комментировать. Я честно вам скажу, я даже не читал всего этого. Посмотрел по диагонали и понял, что там такой бред, как будто кто-то фекалий в рот набрал и плюнул. Такое у меня создалось впечатление».
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