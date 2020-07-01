Иди честно в бой: Цепкало троллит Лукашенко

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Возможный кандидат в президенты Валерий Цепкало считает, что действующий президент должен честно вести избирательную кампанию.

Фото из архива пресс-службы президента

Претендент не понимает, почему надо себя так вести «при такой общественной поддержке».

«Почему можно вообще бояться кого-то, снимать с дистанции слабых конкурентов, которые набирают какие-то несчастные 100 тысяч. Человек, который имеет такую колоссальную поддержку, на самом деле, с моей точки зрения, ничего не должен бояться. Он должен идти с открытым забралом, делать полностью прозрачный процесс выборов, полностью прозрачный процесс подсчета голосов. Имея такую колоссальную общественную поддержку, имея доступ к СМИ практически эксклюзивный, человек ничего не должен бояться и идти честно в бой».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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