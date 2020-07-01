В ООН бьют тревогу из-за насилия в отношении мирных граждан в преддверии выборов в Беларуси

Белорусские власти должны воздержаться от насилия против мирных демонстрантов в преддверии президентских выборов, которые пройдут в стране 9 августа. Об этом говорится в заявлении группы экспертов ООН, которое опубликовано 1 июля на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты «настоятельно призывают» правительство страны отказаться от «политики произвольных арестов, насилия и запугивания в отношении активистов гражданского общества».

«Только с 18 июня по меньшей мере 200 политических активистов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества были арестованы во время мирных демонстраций по всей стране, — говорится в заявлении. — Протесты были направлены на то, чтобы продемонстрировать солидарность с почти 500 другими активистами, задержанными с мая, когда они осуществляли свое право отдавать и собирать подписи за выдвижение кандидатов в президенты».

«Мы решительно осуждаем проводимую правительством политику массовых арестов представителей гражданского общества, которые мирно осуществляют свои основные права, — заявили эксперты. — Мы решительно осуждаем политику и действия, которые ограничивают право белорусов на свободу мирных собраний и свободу мнений и их выражения. Мы обеспокоены тем, что подход правительства к мирным протестующим и журналистам, пытающимся выполнить свою работу, становится все более насильственным и оскорбительным. Мы хотели бы повторить, что ограничения прав человека, в том числе гражданских и политических прав, особенно серьезны, когда это делается в преддверии выборов».

«Плюралистическая среда, в которой все люди могут безопасно и свободно осуществлять свое право на поиск и распространение информации, и их права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций имеют важное значение для обеспечения целостности текущего избирательного процесса и легитимности его результата», — подчеркнули эксперты.

Заявление подписали спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин, спецдокладчик по вопросу о праве на свободу собраний и ассоциаций Климент Ньялецосси Воуле, спецдокладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор, спецдокладчик по вопросу права на свободу мнений и выражения Дэвид Кайе и спецдокладчик по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.

Специальные докладчики являются частью т.н. специальных процедур Совета по правам человека. Это международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Специальные процедуры (крупнейший орган независимых экспертов в системе защиты прав человека ООН) — общее название независимых механизмов совета для установления фактов и мониторинга.

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