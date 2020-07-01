Статкевича подозревают в подготовке грубых нарушений общественного порядка по предварительному сговору с Тихановским

Николая Статкевича подозревают в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, по предварительному сговору с видеоблогером Сергеем Тихановским, сообщил БелаПАН адвокат оппозиционного политика Владимир Созончук.

По его словам, Статкевич должен был 30 июня выйти на свободу после отбытия 30 суток административного ареста, однако его не выпустили. За день до этого, 29 июня, политика признали подозреваемым по части 1 статьи 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и арестовали, сказал адвокат. В течение 10 суток ему должны либо предъявить обвинение, либо отпустить. Однако защитник в последнем сомневается. «Уже сейчас мои коллеги пошли на предъявление обвинений нескольким блогерам. Все это уже объединено в одно дело, звучит же текст подозрения одинаковый. Вполне возможно, что скоро объявят о соединении дел, о группе и т.д.,» — сказал Созончук.

30 июня адвокату удалось 15 минут поговорить со Статкевичем, которого перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО № 1 на Володарского. «Выглядит он хорошо, даже дали побриться. Это же Николай Викторович, плакаться не будет», — отметил адвокат.

Сегодня он снова планирует встретиться с подзащитным, обсудить дальнейшие действия. «Естественно, буду готовить жалобу в Генпрокуратуру на незаконное возбуждение уголовного дела, незаконный арест», — сообщил защитник.

Кроме того, по словам Созончука, с ним заключен договор на защиту блогера Дмитрия Козлова (Серый Кот), также задержанного по статье 342 УК.

Ранее Статкевич заявлял, что Тихановский будет баллотироваться на этих выборах как «кандидат протеста». ЦИК не принял документы на регистрацию его инициативной группы, поскольку он отбывал административный арест, в итоге на выборы пошла его жена Светлана Тихановская.

1 июля лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» представил ежемесячный отчет, в котором отмечено, что в июне наблюдалось резкое ухудшение общей ситуации с правами человека в стране. «Количество политзаключенных в Беларуси выросло до 22, что уже сопоставимо с ситуацией наиболее тяжелого кризиса с правами человека в Беларуси в 2010—2011 годах.

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