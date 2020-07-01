Астронавт сфотографировал границу дня и ночи

Американский астронавт Боб Бенкен, отправившийся на МКС на ракете Crew Dragon компании SpaceX, сфотографировал границу дня и ночи из космоса.

Фото: Тwitter.com/AstroBehnken

С борта космической станции он сделал снимки момента встречи дня и ночи на Земле.

Некоторые пользователи обвинили астронавта в подделке фото, ведь на них не видно звезд. Но другие люди объяснили им, что с МКС невозможно увидеть другие небесные тела, так как станция обращена к Земле, а не в сторону открытого космоса.