Астронавт сфотографировал границу дня и ночи
Американский астронавт Боб Бенкен, отправившийся на МКС на ракете Crew Dragon компании SpaceX, сфотографировал границу дня и ночи из космоса.
С борта космической станции он сделал снимки момента встречи дня и ночи на Земле.
Некоторые пользователи обвинили астронавта в подделке фото, ведь на них не видно звезд. Но другие люди объяснили им, что с МКС невозможно увидеть другие небесные тела, так как станция обращена к Земле, а не в сторону открытого космоса.