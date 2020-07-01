Лукашенко подписал более полусотни поручений по жизнедеятельности населения

Александр Лукашенко поручил правительству совместно с госорганами и местными властями решить широкий перечень вопросов, связанных с жизнью граждан.

Это предусмотрено распоряжением № 119рп от 1 июля «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения», текст которого опубликован на сайте главы государства.

В документе более 50 поручений. Так, Совету министров, облисполкомам и Мингорисполкому среди прочего поручено обеспечить «надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистку и отведение сточных вод». В отдельном порядке правительству совместно с властями Минска и Минской области надлежит принять меры к переводу всей столицы в 2025 году на водоснабжение исключительно из подземных источников.

Госорганы должны утвердить программу по увеличению потребления электричества для отопления, подогрева воды и приготовления пищи, а также создать наиболее благоприятные условия для повсеместного использования электротранспорта.

В сфере транспорта Лукашенко распорядился среди прочего отвязать «дорожный налог» от прохождения техосмотра; торговли — усилить контроль за ценами на потребительском рынке; занятости — принять меры по повышению зарплаты в организациях с низким уровнем оплаты труда, установить контроль за своевременностью выплат; здравоохранения — обеспечить наличие необходимых лекарств и контроль за необоснованным ростом цен на них; образования — изменить формат вступительных испытаний в вузы по отдельным специальностям.

Правительству вместе с Нацбанком поручено повысить доступность кредитов на строительство и покупку жилья, а также обеспечить возможность снятия наличных денег со счетов, в том числе на селе.

Властям областей и Совмину надлежит обеспечить строительство медицинских, оздоровительных и образовательных учреждений, объектов дорожной и водоочистной инфраструктуры в ряде городов и агрогородков.

О выполнении поручений правительству, местным властям и Нацбанку надлежит отчитываться ежеквартально. За выполнением распоряжения будет следить Комитет госконтроля.