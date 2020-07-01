Виктор Бабарико обжаловал решение суда об отказе в удовлетворении его жалобы на заключение под стражу

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Претендент на пост президента экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико обжаловал решение суда Центрального района Минска, отказавшегося удовлетворить его жалобу на заключение под стражу, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

«Сегодня мне удалось посетить Виктора Дмитриевича в СИЗО. Он здоров, чувствует себя хорошо, держится мужественно и верит, что правда на его стороне, — отметил адвокат. — Он при мне подписал и передал через изолятор жалобу в Минский городской суд на вчерашнее постановление районного суда по мере пресечения».

По словам Лаевского, он и его клиент используют «все законные способы защиты». «Я как защитник также подал жалобу на вчерашнее постановление суда. Теперь мы ждем, когда наши жалобы будут рассмотрены Минским городским судом», — сказал он.

Он также сообщил, что условия содержания Бабарико «сейчас более или менее», но он все еще не получает письма.

11 июня в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности банка проводится по его поручению, при этом утверждал, что никакой политической подоплеки в деле нет. 18 июня Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны. В тот же день председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил: Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». По словам председателя КГК, в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Известно, что им предъявлены обвинения, но называть конкретные статьи УК адвокатам запретили.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико Дмитрий Лаевский

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