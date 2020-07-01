Авиакомпания Lufthansa возобновила полеты в Минск

В национальный аэропорт Минск из Франкфурта 1 июля прибыл рейс авиакомпании Lufthansa — первый после длительной паузы, вызванной пандемией COVID-19.

Фото: airport.by

Предыдущий пассажирский рейс этого флагманского авиаперевозчика Германии в столицу Беларуси состоялся 18 марта, уточнили в пресс-службе аэропорта.

В знак приветствия борт Embraer E-190 в аэропорту встречали по международному обычаю в мире авиации — водной аркой.

До конца июля на линии Франкфурт — Минск — Франкфурт планируется выполнение трех рейсов в неделю (понедельник, среда, пятница), а с августа количество авиарейсов в белорусскую столицу возрастет до пяти раз в неделю.

В июне выполнять рейсы по направлению Стамбул — Минск — Стамбул начал авиаперевозчик Turkish Airlines. В июле планируется четыре рейса в неделю.

Как сообщалось, авиакомпания «Белавиа» приступила к выполнению чартерной программы. В расписании уже есть рейсы в Албанию, Турцию, Египет, планируются Тунис, Черногория, Греция и Болгария.