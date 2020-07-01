Житель Щучина разбил угнанную «Ауди» и спрятался в кустах

Сотрудники ГАИ задержали жителя Щучина, который угнал автомобиль и попал на нем в аварию.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 29 июня компания молодых людей распивала алкоголь. Когда спиртное закончилось, 24-летний молодой человек решил отправиться за добавкой. Он увидел ключи от гаража знакомого и забрал их, после чего угнал Audi 80. Около деревни Давлюдщина водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Когда сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, водитель прятался в кустах неподалеку.

Следователи возбудили в отношении угонщика уголовное дело.