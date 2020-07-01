«Экодом» заявляет о новых свидетельствах возможных нарушений при строительстве БелАЭС

Общественное объединение «Экодом» выявило новые факты, свидетельствующие о возможных нарушениях при строительстве БелАЭС, требует их расследования и переноса физического пуска станции, запланированного на август.

В заявлении «Экодом» обращает внимание на недавний тендер на услуги по восстановлению, ведению, сдаче исполнительной документации на объектах строительства Белорусской АЭС, который был объявлен представительством АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии — Атомстрой» в Республике Беларусь, подрядчиком строительства АЭС под Островцом (Гродненская область). Победителем тендера стало белорусское ООО «СтаТехСистема», получившее аттестат соответствия не так давно — 20 марта этого года.

По оценке экологов, этот тендер свидетельствует о возможном отсутствии документации на работы по возведению БелАЭС, ее утере или серьезных нарушениях. Тендер среди прочего требует разработки недостающей исполнительной документации, восстановления протоколов строительной лаборатории, паспортов и документов на качество используемых материалов.

Как говорится в заявлении «Экодома», некоторые протоколы (они должны проводиться во время строительства) невозможно разработать задним числом. Однако, отмечают экологи, объем отсутствующей или не соответствующей нормам документации по работам на БелАЭС существен — на это указывает количество времени (2340 человеко-часов), отведенное на работы по тендеру.

По условиям тендера, результаты которого были объявлены 23 июня, недостающая документация может быть разработана только к 8 сентября этого года. То есть физический пуск реактора первого энергоблока, намеченный, по словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, на август, планируется в ее отсутствие.

Подобный подход российского подрядчика и белорусского заказчика к возведению «такого опасного объекта, как атомная электростанция», экологи называют недопустимым. Они требуют переноса физического пуска БелАЭС.

В заявлении отмечается, что это не первое подобное нарушение. Выборка котлована и бетонирование фундамента для реакторного здания первого энергоблока БелАЭС осуществлялась до разработки необходимой проектной документации и выдачи лицензии на строительство, напоминают экологи.