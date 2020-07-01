Ученые открыли новую «экзотическую» элементарную частицу

В Европейской организации ядерных исследований открыли тетракварк нового типа.

Специалисты считают, что эта частица принадлежит к «первому классу», представители которого еще не были открыты, сообщается на официальном сайте ЦЕРН.

Специалисты научной коллаборации LHCb обнаружили новый кварк, состоящий из двух с-кварков и двух с-антикварков. Эти частицы также называют «очарованными кварками» и «очарованными антикварками». Считается, что находка принадлежит к «первому из класса частиц», который пока не был открыт. Ученые подчеркивают, что адроны обычно состоят из двух или трех кварков, а тетра и пента кварки ранее только предсказывали теоретично.

Как пояснили ученые, эти частицы, представляющие собой необычные комбинации кварков, являются идеальной «лабораторией» для изучения одной из четырех известных фундаментальных сил природы — сильного взаимодействия, которое связывает протоны, нейтроны и ядро атома.

Исследование «экзотических» частиц может помочь лучше понять одну их четырех фундаментальных взаимодействий, связывающих протоны, нейтороны и ядро атома.