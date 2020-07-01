Верховный комиссар ООН раскритиковала принижающие серьезность коронавируса заявления Лукашенко

Заявления в Беларуси, США и ряде других государств, принижающие серьезность COVID-19, подрывают усилия по борьбе с инфекцией. Об этом заявила верховный комиссар ООН Мишель Бачелет, представляя ежегодный отчет Совету по правам человека.

Бачелет выступила на 44-й сессии совета, которая стартовала в Женеве, сообщает пресс-центр ООН.

В качестве негативного примера доверия между населением и властью Верховный комиссар привела ситуацию в Беларуси, Бразилии, Бурунди, Танзании и Соединенных Штатах. В этих и ряде других стран, по словам Бачелет, часто звучали заявления, «принижающие серьезность пандемии и способствующие поляризации общественного мнения в ключевых вопросах».

По ее мнению, это подрывает усилия по предотвращению распространения инфекции и укреплению систем здравоохранения и может привести к росту заболеваемости COVID-19.

Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что коронавирус привел к психозу всю планету. По его мнению, болезнь в пандемии коронавируса занимает половину, остальное — политика.

«В здравоохранении вы видите коронавирус, который привел к психозу всю планету. Подчеркиваю — к психозу — всю планету. Может, кому-то и не нравится это, но, я думаю, пройдет время, и вы тоже придете к этому мнению. А может быть, в результате нашего сегодняшнего общения вы меня в этом плане поддержите. Я говорю "психозу", потому что кому-то он нужен. И вы, наверное, уже заметили, кому нужен. Как всегда, после свинячего, птичьего, атипичной пневмонии — это вот то, что мы с вами пережили совсем недавно — сегодня очередная пандемия. Та же пневмония, только в новом виде», — отмечал белорусский руководитель 6 июня во время общения с активом Могилевской области.

«И вы помните, кто воспользовался этими ситуациями, кто миллиарды положил в карман. Уже весь мир сегодня остановился. Экономика не просто застопорилась, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, ведущие миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов», — сказал Лукашенко.

«Поэтому я всегда, еще три месяца назад, если вы помните, задавал вам вопрос: кому это надо? Рукотворное ли это мероприятие — пандемия в здравоохранении? Пока на этот вопрос у меня, надеюсь, и у вас, ответа нет», — отметил официальный лидер.