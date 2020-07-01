Генпрокуратура: Законность задержания Бабарико проверена и подтверждена судом

Законность задержания Виктора Бабарико проверена прокуратурой и подтверждается постановлением суда, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«В Генеральную прокуратуру поступили многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д., который является участником уголовного процесса, — говорится в сообщении. — Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года».

Как отмечает Генпрокуратура, согласно ст. 138 УПК Республики Беларусь, действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы как участниками уголовного процесса, так и иными физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

При этом направление заявлений посредством электронной почты уголовно-процессуальным законом не предусмотрено — ходатайства и жалобы подаются в устной или письменной форме.

«Сообщаем обратившимся в Генеральную прокуратуру по обозначенной теме, что обжалование действий и решений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу», — подчеркивается в сообщении.

Претендент на пост президента экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, а также его сын и руководитель инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня. Они находятся в СИЗО КГБ.