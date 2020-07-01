Оппозиционный политолог выступил за санкции против Канопацкой, Черечня и Дмитриева

Политолог Павел Усов в «Фейсбуке» выступил за санкции против некоторых потенциальных кандидатов в президенты, если они не снимутся с выборов.

Павел Усов. Источник: Вelsat.eu

«Я считаю, что в случае если Запад будет серьезно рассматривать вопрос о введении санкций по отношению к людям системы, задействованных в фальсификациях, прежде всего, запрет на въезд в страны ЕС, то в «чёрные списки» обязательно должны быть включены Черечень, Канопацкая, Дмитриев», — написал политолог.

Продолжая свое участие, политики становятся соучастниками фальсификации выборов, считает Усов. Политолог назвал вышеупомянутых политиков «махинаторами».

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